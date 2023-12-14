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WanHaber/Özel

İmza kampanyasına vatandaşların yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehrin kanaat önderleri de destek oluyor. Van Tarihi Hüsrev Paşa İmamı ve Geleneksel Kadim Sanatlar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Koyuncu, Hüsn-i Hat sanatını icra ederek etkinliğe dikkat çekti.

İmza atmaya gelen ziyaretçiler için Hüsn-i Hat yapıp hediye eden Ahmet Hüsrev Koyuncu, “Filistin Destek Platformu olarak buradayız. Bundan sonraki on günlük süreçte de burada olmaya devam edeceğiz. Ben de platform içerisinde kalemimle Filistin halkına yardım etmek ve Hüsn-i Hat ile farkındalık oluşturmak üzere buradayım. Elimizden her ne geliyorsa, Filistinlilerle olan kardeşliğimizi onunla yapmaya gayret ediyoruz. Tüm insanlığı bu gibi platformlara davet ediyorum” dedi.

“SAVAŞ DEĞİL VAHŞET”

İmam Ahmet Hüsrev Koyuncu, “Siyonist İsrail bugün anayasalarına dayanarak Filistinlileri yok ediyor. Biliyorsunuz ki Filistin toplumu yalnızca Müslümanlardan oluşmuyor. Müslüman olsun ya da olmasın bizler Filistin’in her bir ferdi için buradayız. Ana fikri, kendileri dışında hiç kimseye insanca yaşam hakkı tanımamaktan yana olan İsrail zalimdir” ifadelerini kullandı.

İsrail Devleti’nin Savaş Hukukunda yeri olmayan bir vahşete sebep olduğunu söyleyen Ahmet Hüsrev Koyuncu, “İsrail savaş olarak dahi isimlendiremeyeceğimiz bir vahşetin müsebbibi olarak insanlığı öldürüyor. Bunun için birlik olmamız lazım, biz Müslümanlar olarak dünyaya huzuru getirebilmek için varız. Bu yüzden bizler bir ses olarak kendimizi dünyaya duyurmalıyız” diyerek birlik olmanın önemine vurgu yaptı.

“İSRAİL’E AMBARGO”

“İsrail ile olan ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini” söyleyen İmam Ahmet Hüsrev Koyuncu, “Kendi ülkemizden İsrail’e hiçbir şey gönderilmemesini ve konulabilecek tüm ambargoların hem vatandaşlarımız hem de yetkililer tarafından konulmasını bekliyoruz. Adana İncirlik Üssü, Malatya Kürecik Radar Üssü konumlarını kullanıma kapatalım, gemilerimiz İsrail’e gıda taşımasın. Bu gerçek ve somut adımlarla Filistinli kardeşlerimizin, çocuklarımızın öldürülmesine sessiz kalmayalım” dedi.

Ahmet Hüsrev Koyuncu, “Dünyanın neresinde olursa olsun müminler kardeştir. Filistinliler için bizlerin, yani tüm dünya Müslümanlarının birlik olması gerekiyor.’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.