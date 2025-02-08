FIFA'nın 2025 kış transfer sezonu raporuna göre dünya futbolunda ara transfer sezonunda toplam 5 bin 863 uluslararası transfer kaydedildi.

Raporda, bu rakamın ocak dönemi için bugüne kadarki en yüksek transfer sayısı olduğu belirtildi ve Ocak 2024'teki rekordan yaklaşık yüzde 20 daha yüksek olduğu bildirildi.

Kulüpler, uluslararası transfer ücretlerine toplam 2,35 milyar dolar harcarken bu aynı zamanda ocak ayı için tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu. Bu rakam, Ocak 2024'ü yüzde 57,9, Ocak 2023'ü ise yüzde 47,1 geçti.

Kadın futbolcu transferinde de bu kış transfer sezonunda rekor kırılarak 455 uluslararası transfer için 5.8 milyon dolar bonservis bedeli ödendi.

İngiliz kulüpleri ilk sırada

İngiliz kulüpleri uluslararası transferlerde en fazla harcamayı yapan ülke oldu.

İngiltere'deki kulüpler, yurtdışından gelen oyuncular için transfer ücretine 622 milyon dolar harcarken ilk beşin sıralaması Almanya (296 milyon dolar), İtalya (224 milyon dolar), Fransa (210 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (202 milyon dolar) şeklinde oluştu.

En yüksek uluslararası transfer ücretini Fransa'daki kulüpler (371 milyon dolar) alırken onu Almanya (226 milyon dolar), İngiltere (186 milyon dolar), Portekiz (176 milyon dolar) ve İtalya'dakiler (162 milyon dolar) izledi.

Brezilya, en çok uluslararası transfer yaparak (471) ilk sırada yer alırken onu Arjantin (265), Portekiz (207), İspanya (200) ve İngiltere (190) takip etti.

Yurtdışına en fazla oyuncu gönderen Arjantin (255), Brezilya (212), İngiltere (211), ABD (188) ve Portekiz (170) ilk beşte yer aldı.

Türkiye, Avrupa'da ilk 5'te dünyada 8. sırada

Türkiye, ara transfer döneminde uluslararası transfere en fazla bonservis veren ülkeler arasında Avrupa'da ilk 5'te, dünyada 8. sırada bulunuyor.

Türk futbol kulüpleri, Avrupa'da İspanya ve Belçika gibi ülkeri geride bırakarak 2025 kış transfer döneminde yurtdışında oynayan futbolcu transferine en fazla bonservis veren ilk 5 Avrupa ülkesi arasında yer aldı.

Dünyada bu kış transfer döneminde uluslararası transfere en fazla bonservis veren ülkeler sırayla İngiltere (190 futbolcu için 622 milyon dolar), Almanya (137 futbolcu için 296 milyon dolar), İtalya (129 futbolcu için 224 milyon dolar), Fransa (122 futbolcu için 210 milyon dolar), Suudi Arabistan (87 oyuncu için 202 milyon dolar), ABD (96 oyuncu için 145 milyon dolar), Brezilya (471 oyuncu için 76,3 milyon dolar) ve Türkiye (70 oyuncu için 73,6 milyon dolar) oldu.

İlk 10'da Avrupa dışından Suudi Arabistan, ABD, Brezilya ve Arjantin bulunuyor

Listede ilk dört, Avrupa'dan oluşurken bu ülkeleri sırasıyla Suudi Arabistan, ABD ve Brezilya takip etti.

Dünyada 2025 kış transfer döneminde uluslararası transfere en fazla bonservis veren 8. ülke Türkiye, Avrupa'da ise 5. sırada bulunuyor.

Suudi Arabistan, kış transfer döneminde yurtdışında oynayan 87 oyuncu için 202 milyon dolar bonservis bedeli, ABD ise 96 oyuncu için 145 milyon dolar ödedi.

Futbolcu yetiştiren ülkeler arasında gösterilen Brezilya, kış transfer döneminde 471 uluslararası futbolcu transferi için 76,3 milyon dolar bonservis verirken Türk kulüpleri ise sadece 70 oyuncu için 73,6 milyon dolar ödedi.

Listede 9. sırada yer alan Arjantin ise yurtdışında oynayan 265 oyuncu için 67,4 milyon dolar bonservis öderken 10. sıradaki Belçika, 103 oyuncu için 48,5 milyon dolar harcadı.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesinden biri olan İspanya ise 200 uluslararası transfer için 43,6 milyon dolar harcayarak listede 11. sırada yer aldı.