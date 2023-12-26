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Van Edremit Belediye Spor Kulübü’nün de katıldığı Spor Toto Yürüyüş Olimpik Deneme Yarışmaları, Adana Yüreğir Serinevler Atletizm Pistinde tamamlandı.

Adana'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmalarına katılan Van Edremit Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Rojbin Şay, büyük kadınlar kategorisinde önemli bir başarı elde ederek Türkiye 3.'sü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Hizmetleri Müdürü ve Spor Şube Müdürü takdim etti.