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TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Bursaspor’u 3-0 mağlup ederken, maç öncesi ve sonrası alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Vanspor FK, Ligin 19'uncu haftasında evinde Bursaspor'u konuk etti. Valiliğin kararıyla seyircisiz oynanan maç için Türkiye'nin birçok ilinden gelen takviye polis ekipleri görev aldı.

Maçın oynandığı Atatürk Şehir Stadı girişinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, stada giren görevliler ve basın mensupları 2 ayrı arama noktasında üst aramasından geçirildi. Yöneticilerin araçları didik didik aranırken, basın mensupları ise ayakkabılarının içlerine kadar arandı.

Konuya tepki gösteren bazı basın mensupları "aramanın abartıldığını" dile getirdi.

Bursaspor ve hakem kafilesinin Van'a olumsuz hava şartlarından dolayı inememesinden dolayı bugün oynanan maçı Van Spor FK 3-0 kazandı.

Maçın ardından, konuk takım Bursaspor'u taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Van Ferit Melen Havalimanına gitti.