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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 687 devriye icra edildiği, 105 bin 262 şahıs ve 128 bin 30 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Gümrük kaçakçılığından 6, dolandırıcılıktan 18, hırsızlıktan 8, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 3, göçmen kaçakçılığından 6, diğer suçlardan 36 şahıs olmak üzere arandığı tespit edilen toplam 77 şahıs yakalanmış olup 18’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.