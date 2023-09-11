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Wanhaber / Haber Bülteni

Velilerin okul giderleri yükünü azaltmak amacıyla her yıl hem birinci dönem hem de ikinci dönemde ilçenin değişik okullarında eğitim gören yüzlerce öğrenciye okul seti dağıtan Tuşba Belediyesi, bu geleneğini 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında da sürdürdü.

Sabahın erken saatlerinde ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Güvençli Mahallesi’nin Şekerbulak Mezrası’na giden Tuşba Belediye Başkanğ Salih Akman, öğrencilere sürpriz yaptı.

Okulun açıldığı ilk günde öğrencileri sevindiren Başkan Akman, içerisinde kalem, defter, suluk, beslenme çantası ve silgi gibi 15 çeşit kırtasiye malzemesi bulunan okul çantasını öğrencilere hediye etti.

Tüm öğrencilere okuma kitabı da dağıtan Başkan Akman, “Çocuklarımızın geleceği hepimizin geleceğidir. Öğrencilerimizin gelir durumuna bakılmaksızın, çantasından kalemine kadar kırtasiye ekipmanlarını Tuşba Belediyesi olarak kendilerine dağıtıyoruz. Ayrıca öğrencilerimize okuma kitabı hediye ettik” dedi.

Sınıfları dolaşarak öğrencilerin ilk derslerine de katılan Başkan Akman, öğrencilere yapılan ikramların ardından okuldan ayrıldı.