Tuşba İlçe Müftülüğü tarafından 2025 yıl yaz boyunca Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer ve ahlaki değerler gibi alanlarda eğitim alan öğrencilere yönelik Tuşba Camii Kebir'de yaz Kur'an Kursları kapanış programı düzenlendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi.

Programda emeği geçen bütün hocalara teşekkür eden müftü Demirtaş, "Kapanış programı sadece bir dönemin sona erdiğinin göstergesidir. Kur'an öğrenmenin kapanışı olmaz. Dolayısıyla camilerimiz, Kur'an kurslarımız her zaman siz değerli gençlerimize, öğrencilerimize açıktır" dedi.

Günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Van il Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları Kur'an ile buluşturmak, sadece yaz aylarında değil, hayatları boyunca yol gösterecek bir ışık kazandırmaktır. Bu eğitim sürecine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Başarılı öğrencilere ödül takdim edildi"

Camiler ve Kur'an kursları arasında 2 kategoride gerçekleştirilen "Dini Bilgiler Yarışması" sonucun da ilçe de ilk 3'e giren öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi. 7-12 yaş kategorisinde; birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüye ise akıllı saat hediye edildi. 13-18 yaş kategorisinde; birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüye ise akıllı saat hediye edildi.

Program; öğrenciler tarafından hazırlanan şiir, ilahi ve Gazze'yi unutmamak adına hazırlanan gösteri, dua ve dondurma ikramı ile sona erdi.