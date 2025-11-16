İskele Askeri Hastanesi’nin Tuşba Devlet Hastanesi’ne dönüştürülmesi düşünülüyor. Konu ile ilgili olarak WanHaber’e açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürü Dr.Tosun, Van’da son yıllarda sağlık alanında kapsamlı bir dönüşüm yaşandığını belirterek, merkezdeki üç ilçe başta olmak üzere tüm ilçelerde hastanelerin yenilendiğini, ihtiyaç duyulan bölgelerde ek binalar inşa edilerek sağlık hizmetlerinin güçlendirildiğini vurguladı. Tosun, bu yatırımların, kentin uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarını önemli ölçüde çözmeyi hedeflediğini dile getirdi.

“2016’DA HALKA AÇILDI, PANDEMİ SONRASI YENİDEN KAPATILDI”

1960’lı yıllarda hizmete açılan askeri hastanenin 2016 yılında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İskele Ek Binası olarak halka açıldığını hatırlatan İl Sağlık Müdür Op. Dr. Tosun, “Hastane 2016’da sivillerin kullanımına açıldı ancak pandemi sürecinde yeniden askeri kullanım düzenine geçildi” dedi.

“100 YATAKLI TUŞBA DEVLET HASTANESİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR”

Müdür Tosun, yatırım programında bulunan 100 yataklı Tuşba Devlet Hastanesi için yer olarak mevcut askeri hastane alanının değerlendirildiğini belirterek, “Bu konuda takiplerimizi yapıyoruz. 100 yataklı Tuşba Devlet Hastanemizi şu anki askeri hastanenin bulunduğu alana yapmayı planlıyoruz. Ancak zeminde bazı problemler olduğu için zemin güçlendirme projelerinin maliyeti inceleniyor. İnşallah önümüzdeki yıl projesi çizilerek ihale süreci tamamlanacak. Tuşba Devlet Hastanesi hayata geçtiğinde bu alan tamamen halkın hizmetine sunulan modern bir sağlık tesisine dönüşecek” ifadelerine yer verdi.