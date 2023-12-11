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Tuşba Belediyesinin prestij projelerinden biri olan ve Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ‘Başarı Ödülü’ne layık görülen ‘Bedesten Çarşısı’ projesi yatırımcısını bekliyor.

Tuşba’nın tarihi ve kültürel birikiminin ortaya çıkarılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirilen ‘Bedesten Çarşısı’nda yer alan 12 iş yeri ile bir market kiraya verilecektir. 12 adet iş yerinin 3 yıllığına ve 406 metrekare alana sahip olan bir adet market yerinin ise 10 yıllığına kapalı teklif usulü ile kiraya verileceği kaydedildi.

İş yerleri için yapılacak ihaleye katılmak isteyen tüzel ve gerçek kişilerin Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları şartnamede kendileri için talep edilen evrakları tamamlayarak en geç 18 Aralık 2023 günü saat 16.30’a kadar, bir adet market yerinin ihalesine katılmak isteyenlerin ise yine alacakları şartnamede kendilerinden talep edilen evrakları en geç 15 Aralık 2023 günü saat 16.30’a kadar Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerektiği vurgulandı.

Bedesten Çarşısı’nda bulunan market yerinin ihalesinin 18 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 09.30’da, 12 adet iş yerinin ise 19 Aralık 2023 Salı günü saat 09.30’da Tuşba Belediye hizmet binası encümen salonunda yapılacağı bildirildi.

İstasyon Mahallesi’nde bulunan Bedesten Çarşısı’nın konum itibariyle Fatih Caddesi ile Erciş Yolu Bulvarı arasında yer aldığı ve geniş yol ağlarıyla çevrili olduğu ifade edildi. Şehirlerarası otobüs terminaline, tren garına, eğitim kurumlarına ve ilçenin en büyük camisi olan Camii Kebir’e yakın mesafede olması dolayısıyla oldukça cazip ve müşteri potansiyelinin yüksek bir mevkide bulunmasından dolayı kazançlı yatırım olarak öngörüldüğü vurgulandı.