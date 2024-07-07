TurkNet, abonelik ücretlerine yapılan bu zammın arkasındaki gerekçeleri de açıkladı. Şirketten kullanıcılara yapılan duyuruda, “Hizmet kalitemizi korumak, alışık olduğunuz yüksek hızları sunmaya devam edebilmek ve özgür internet deneyimini geliştirebilmek adına fiyat güncellemesi yapmak durumunda kaldık” ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, zam kararının arkasındaki temel sebepleri gözler önüne serdi.

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İnternet sağlayıcısı TurkNet, abonelik ücretlerine yüzde 25 oranında zam yaptığını duyurdu. Şirket, abonelerine gönderdiği son mesajda bu artışın gerekçelerini açıkladı. Zam kararıyla birlikte, TurkNet aboneliği yıllık 499 TL'ye yükseltilmiş oldu.

TurkNet'in sunduğu açıklamada, hizmet kalitesini koruma, yüksek hızları sürdürebilme ve özgür internet deneyimini geliştirme amacı güdüldüğü belirtildi. Bu nedenle fiyat güncellemesi yapılma ihtiyacı doğduğu vurgulandı. Kullanıcılar arasında, zam kararının ne kadar haklı olduğu konusunda farklı görüşler bulunuyor.

Geçtiğimiz yılın başında da abonelik ücretlerinde artış yaşanmış, bu yıl içinde ise ikinci kez zam yapılmıştı. Yüzde 25'lik yeni zam oranı, kullanıcıların bütçelerini nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri yaratmış durumda.

TurkNet'in zam kararı, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda çeşitli tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar, kaliteli hizmet için bu tür zamların gerekli olduğunu savunurken, diğerleri ise alternatif internet sağlayıcılarını araştırmaya başladı. Türkiye'de internet sağlayıcıları arasındaki rekabetin yoğun olduğu bir dönemde, TurkNet'in zam kararı diğer sağlayıcılar üzerinde de etkili olabilir.