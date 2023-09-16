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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gevaş ilçesini ziyaret ederek, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

GEVAŞ DEVLET HASTANESİ 2024’TE AÇILACAK

Yapımı devam eden Gevaş Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Milletvekili Türkmenoğlu, “Gevaş Devlet Hastanesi 187 milyon ihale bedeli ile 50 yataklı C grubu rolünde olup, içerisinde acil servis, yataklı servisler, yoğun bakım, diyaliz üniteleri ile hemşerilerimize hizmet verecek. 2024 yılı içerisinde hizmete açılması planlanmakta” dedi.

MİLLET BAHÇESİ YAPIMI SÜRÜYOR

Gevaş ilçesinde yapımı süren Millet Bahçesi’nde İlçe Belediye Başkanı Murat Sezer ve AK Parti Gevaş İlçe Başkanı Tahsin Değirmenci ve partililerle birlikte incelemelerde bulunan Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Millet Bahçesi ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

TEKSTİL FABRİKASI YAPILIYOR

Milletvekili Türkmenoğlu, Gevaş ilçesindeki ziyaretleri kapsamında, yapımı devam eden tekstil fabrikasını da inceledi. Türkmenoğlu, 500 istihdam kapasiteli tekstil fabrikasına ilişkin; “Gevaş Belediyesi öz kaynaklarıyla hayata geçecek önemli projelerden biri olan 500 kişi istihdam kapasiteli Tekstil Fabrikasının, Belediye başkanımız Murat Sezer kısa zaman içerisinde açılacağı müjdesini verdi, ilçemize hayırlı olsun” diye kaydetti.