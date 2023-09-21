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AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ile birlikte Çavuştepe Kalesi’nde 61 yıldır bekçilik yapan Mehmet Kuşman’ı ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Kuşman ile sohbet eden Türkmenoğlu, kale hakkında kendisinden bilgi aldı.

Daha sonra ziyaretiyle ilgili açıklamada bulunan Türkmenoğlu, Kuşman’ın dünyada Urartuca bilen sayılı insanlardan biri olduğuna dikkat çekerek, “Milattan önce 900’üncü yüzyıllarda yaşamış bir toplumun, burada tarihi yerleşim yerlerini ve tarihi kalıntılarını gördük.

Urartu yazı dili; hurilerden Urartulara geçmiş, tanrısını anlatan, standart bir dile kitabelere ve taşa yazılmış bir dil. Özellikle Van Gölü çevresi ve Tuşba bu işin merkezi. Orta Asya'ya kadar uzanan ve İç Anadolu Bölgesi'nden Malatya'ya kadar uzanan bir medeniyet. Bu dil, standart bir dil olup taşlara yazılan bir dil. O günden bugüne kadar günümüze gelen bin 700 tane yazı taşı var.

Bu bin 700 kitabe birçok yerde sergileniyor. Özellikle İran'da bu dili bilen birçok akademisyen var. Van'da da bu işi yapmış, azmetmiş, dilini öğrenmiş ve bu dilini Karacadağ'dan getirdiği taşlar üzerine yazıp satan bir bekçi var. Mehmet Kuşman bekçimiz, 61 yıldır bu mesleğe kendini adamış ve özellikle bunu azmetmiş, birçok arkeoloğun da ilgisini çeken bir şahıs. O da birçok arkeologla çalışmış. Bugün onu ziyarete geldik” dedi.

Urartu yazı dilinin hem okunması hem de yazılması anlamında gereken çalışmaları başlatacaklarının altını çizen Türkmenoğlu, “Buradan akademisyenlere mesajım şudur. Urartu yazı dilini ve kitabelerini yazan, okuyan hocalarımıza ihtiyacımız var. Bunu yetiştirmek akademisyenlerimizin görevidir. Biz onları bu hususta teşvik etmek adına tüm girişimlerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

18 yılı gönüllü olmak üzere 61 yıldır Çavuştepe Kalesi'nde bekçilik yaptığını anlatan Mehmet Kuşman ise Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’a çalışmaları hakkında bilgi aktararak, bu anlamlı ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür etti.İHA