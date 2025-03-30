Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), açıkladığı rapora göre, Türkiye’de 4A, 4B ve 4C sigortalı sayıları netleşti. Aynı verilerle Van’daki sigortalı dağılımı da ortaya çıktı.

SGK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’deki ve Van’daki sigortalı dağılımı da istihdama yönelik önemli ipuçları sunuyor.

SGK tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye genelinde 4A sigortalı kişi sayısı 18 milyon 606 bin 143 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde Van’a ait verilerde 4A kapsamında 128 bin 876 kişinin sigortalı olduğu belirtildi.

Türkiye’de 4B kapsamında çalışan sigortalı kişi sayısı 3 milyon 76 bin 104 olarak açıklanırken, Van’da bu kategorideki sigortalı sayısı 21 bin 496 olarak raporda yer aldı.

4C kapsamında ise Türkiye genelinde çalışan sigortalı kişi sayısı 3 milyon 656 bin 30 olarak belirlendi. Van’da ise 4C kapsamındaki sigortalı sayısı 50 bin 444 olarak açıklandı.