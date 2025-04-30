Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artışla 23 milyar 415 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,2 yükselişle 30 milyar 610 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 7 milyar 196 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2024'te yüzde 75,6 iken, geçen ay yüzde 76,5'e yükseldi.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 11 arttı

Ocak-mart döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artışla 65 milyar 323 milyon dolar, ithalat yüzde 4,5 yükselerek 87 milyar 811 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 11 artışla 22 milyar 488 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mart 2024 döneminde yüzde 75,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,4'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, martta yüzde 3,3 artarak 20 milyar 824 milyon dolardan 21 milyar 516 milyon dolara çıktı. Martta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 1,4 artarak 22 milyar 833 milyon dolardan 23 milyar 153 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, mart ayında 1 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 2,3 artarak 44 milyar 670 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,9 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta martta imalat sanayisinin payı yüzde 94, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Bu yılın ocak-mart döneminde ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 93,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta martta ara mallarının payı yüzde 68,1, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 17 olarak hesaplandı.

İthalatta, yılın ilk üç ayında ara mallarının payı yüzde 71,2, tüketim mallarının payı yüzde 15,3 ve sermaye mallarının payı yüzde 13,3 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Martta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 858 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 507 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 416 milyon dolarla ABD, 1 milyar 237 milyon dolarla İtalya, 974 milyon dolarla Fransa izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'unu oluşturdu.

Ocak-mart döneminde ihracatta ilk sırayı 5 milyar 327 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 4 milyar 31 milyon dolarla Birleşik Krallık, 3 milyar 981 milyon dolarla ABD, 3 milyar 310 milyon dolarla İtalya ve 2 milyar 924 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'una karşılık geldi.

Martta ithalatta ise ilk sıra Çin'in oldu. Çin'den yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 6 milyon dolar olarak hesaplanırken bu ülkeyi 3 milyar 282 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 488 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 525 milyon dolarla Fransa, 1 milyar 504 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,8'ini oluşturdu.

Ocak-mart dönemindeki ithalatta da ilk sırada 11 milyar 634 milyon dolarla Çin yer aldı. Bu ülkeyi 11 milyar 541 milyon dolarla Rusya, 6 milyar 485 milyon dolarla Almanya, 3 milyar 970 milyon dolarla ABD, 3 milyar 679 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,5'i olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, martta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 5,5, ithalat yüzde 3,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise martta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 6,9, ithalat yüzde 5,9 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Martta bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,5 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7'yi, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6'yı buldu.

Martta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,7 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,8 olarak kaydedildi.

Ocak-mart döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,6, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 11,8 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise martta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artarak 21 milyar 355 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 4,2 artarak 29 milyar 202 milyon dolara çıktı.

Martta dış ticaret açığı yüzde 6,5 artarak 7 milyar 367 milyon dolardan 7 milyar 847 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2024'te yüzde 73,7 iken bu yılın aynı ayında yüzde 73,1'e geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 artarak 59 milyar 466 milyon dolar, ithalat yüzde 4,7 yükselişle 82 milyar 873 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,8 artarak 21 milyar 321 milyon dolardan 23 milyar 406 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mart 2024 döneminde yüzde 73,1 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 71,8'e geriledi.