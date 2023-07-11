Türkiye’nin risk priminde gerileme devam ediyor. Seçimden önce 494’e kadar gerileyen seçimlerden sonra 700 puana yükselen CDS, ekonomi politikalarında değişimle beraber tekrar inişe geçti.

Türkiye yatırım turuna çıkmışken, yatırımcıların en dikkat ettiği verilerin başında gelen CDS'lerde düşüş oldukça önemli...

İKİ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Seçim belirsizliğinin ortadan kalması, yeni kabine ve ekonomi politikalarında olumlu hava ile düşüşünü sürdüren CDS, son iki yılın en düşük seviyesine indi. Türkiye’nin risk primi 467 seviyelerine geriledi.

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan 5 yıllık kredi temerrüt takası anlamına gelen CDS, en yüksek seviyesini 2022 yılı Haziran ayında 850’lere ulaşarak görmüştü.

CDS NEDİR?

Kredi risk primi ya da Kredi temerrüt takası-swap'ı (Credit Default Swap) alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değerdir. Faiz doğası itibarıyla alacaklının geri ödememe riskini içeren bir risk primidir. Risk primi ne kadar düşükse, borç faizi o kadar düşük olur.

HABER7