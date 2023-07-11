Emekli maaşı zammıyla ilgili Bahçeli'nin çağrısının ardından son dakika bomba bir kulis haberi geldi.

Temmuz 2023 için SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin yüzde 25 zam alacağı belirtilmiş ancak milyonlar bu rakamın az olduğundan yakınmıştı.

Bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edilmesi beklenen emekliye zam düzenlemesi öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Emekliye yüzde 25 zam memnun etmemiştir. Memurlar gibi emekliye de 8 bin TL seyyanen zam verilmesi teklifimizdir" çıkışı geldi.

Bunun üzerine dikkat çekici gelişmeler ve kulis bilgileri gelmeye başladı.

Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarına 'seyyanen zam' çağrısı! "8077 TL emekli kök ücretlerine de yansıtılmalıdır"Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarına 'seyyanen zam' çağrısı! "8077 TL emekli kök ücretlerine de yansıtılmalıdır"

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YÜZDE 25 ZAMMIN GÖRÜŞÜLECEĞİ TBMM GENEL KURULU ERTELENDİ

Son dakika gelişmesine göre, emeklilere yüzde 25 zammın görüşüleceği TBMM Genel Kurulu ertelendi.

CNN Türk Muhabiri Duygu Ayaz Bayram, "Genel Kurul’a zam teklifinin gündeme gelmesini bekliyorduk. Yarına alındı. Teknik sebepler gösterilebilir. Saat 15.00’te Genel Kurul başlayacak. Onun yerine Uluslararası sözleşmeler görüşülecek. Yarın saat 14.00 itibarıyla Genel Kurul gündemine zam teklifinin gelmesi bekleniyor" dedi.

BAHÇELİ'NİN ZAM ÇAĞRISI MECLİS SONRASI ERTELENDİ

Genel Kurul'un ertelenmesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Emekliye 8 bin 77 TL seyyanen zam verilmeli" çıkışının etkili olduğu belirtiliyor. Bahçeli, "Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir" demişti.

EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM GELECEK Mİ?

Bahçeli'nin bu çıkışının ardından Meclis kulislerinde "Emekli zammı artacak mı?" sorusuyla ilgili çarpıcı bilgiler dolaşmaya başladı. Bütçe Komisyonu'na gelen yasada emekli zammına ilişkin herhangi bir teklif yoktu ancak önerge ile yüzde 25 zam uygulanması kararlaştırılmıştı.

YENİ BİR ÖNERGE İLE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ARTABİLİR

Bu şekli ile Genel Kurul’a sunulan teklifin teknik olarak düzenlenmesinin yapılabileceği ifade ediliyor. Böylece Bahçeli’nin seyyanen zam talebinin yasa önerisine eklebileceği öğrenildi. Ancak bu konuda tam bir netlik olmasa da gündeme gelen iddia şimdiden milyonlarca emekliyi heyecanlandırmış durumda.

kaynak:süperhaber