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Takvimler 6 Şubat 2023'ü gösteriyordu...

Sabaha karşı Kahramanmaraş’tan deprem haberi geldi.

Saat 04.17’de Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde yaşanan afet, tam 11 ili vurdu.

Unutulmayan bir sabah...

Karanlığın ortasında yıkımlar ve çığlıklarla mücadele edilirken Türkiye korku dolu bir sabaha uyandı.

Kimileri ailesine ve sevenlerine ulaşmak için büyük bir mücadele ortaya koyarken, depremin oluşturduğu hasara ilişkin net bir bilgi henüz paylaşılmıyordu.

İkinci deprem büyük hasara neden oldu

Yurdun güneyi adeta savaş alanına dönerken 9 saat sonra 13.24’te Elbistan merkezli ikinci bir deprem daha yaşandı.

Bu kez ise yıkımın büyüklüğü oldukça büyüktü.

Devletin tüm kurumları, kuruluşları, bakanları, STK’lar, siyasiler ve Mehmetçik, bölgeye akın etti.

'Asrın felaketi'

Kış mevsimi nedeniyle günlerce bölgede etkili olan kar yağışı ise ulaşımı oldukça etkiledi. Öte yandan yollarda da deprem nedeniyle büyük bir hasar oluştu.

Türkiye, böylesine büyük bir felaketi daha önce hiç yaşamadı. Öyle ki bu deprem tarihe, 'asrın felaketi' olarak geçti.

Günlerce enkaz altındaki bir cana ulaşmak için mücadele edildi. Zamana karşı yarışta birçok mucizevi kurtuluşlar oldu.

"53 bin 537 canımızı yitirdik"

Geçtiğimiz günlerde de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ilk anından bu yana yapılanları aktardı.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef 6 Şubat'ta milletçe asrın felaketini yaşadık. 120 bin kilometrekarelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6929 köy ve mahallede ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen depremler etki alanı bakımından dünya literatürüne geçti."