Türkiye'de 1 Ekim 2025-31 Temmuz 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılının 10 aylık döneminde yağışlar, normalinin yüzde 30, geçen yılın aynı döneminin yüzde 76 üzerinde gerçekleşerek son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 Su Yılı 10 Aylık Alansal Yağış Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde söz konusu dönemde metrekareye ortalama 693 kilogram yağış düştü.

1991 ve 2020 yılları arasındaki veriler dikkate alınarak hesaplanan su yılı normali metrekareye 533,7 kilogram olurken, geçen yılın aynı döneminde metrekareye 393,2 kilogram yağış kaydedilmişti.

Buna göre 2026 su yılının ilk 10 ayında yağışlar, normalinin yüzde 30, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 76 üzerine çıktı. Böylece Türkiye'nin 10 aylık su yılı yağışları son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yağışlar, normaline göre Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kastamonu, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yüzde 20'ye varan oranlarda azalırken, Siirt, Şırnak ve Van çevrelerinde yer yer yüzde 80'in üzerinde arttı.

Tüm bölgelerde yağışlar normalin üzerinde gerçekleşti

Bölgesel yağışlar, Türkiye'nin 7 bölgesinin tamamında hem normalinin hem de geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti.

Normaline göre en fazla artış yüzde 47 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Bu bölgeyi yüzde 45 ile Akdeniz, yüzde 33 ile Doğu Anadolu, yüzde 29 ile Ege, yüzde 28 ile İç Anadolu, yüzde 18 ile Karadeniz ve yüzde 11 ile Marmara izledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre ise yağışlar, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 100'den fazla arttı. Ege Bölgesi'nde yüzde 79, Doğu Anadolu'da yüzde 74, Marmara'da yüzde 62, Karadeniz'de yüzde 22 artış kaydedildi.

Su yılının 10 aylık kümülatif yağışlarında Akdeniz Bölgesi son 66 yılın, Doğu Anadolu Bölgesi son 38 yılın, İç Anadolu Bölgesi son 15 yılın, Ege Bölgesi son 11 yılın, Karadeniz Bölgesi ise son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

10 ilde son 66 yılın en yüksek yağışı

İller genelinde en fazla yağış metrekareye 1347,7 kilogramla Rize'de, en az yağış ise 370,4 kilogramla Iğdır'da ölçüldü.

Su yılı yağışları Bursa ve Sinop'ta normalleri civarında, Tekirdağ ve Artvin'de normallerinin altında, diğer tüm illerde ise normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Adana, Düzce, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Tokat, Manisa ve Niğde'de son 66 yılın en yüksek 10 aylık su yılı yağışı kaydedildi.

Bingöl, Bitlis, Kayseri, Sivas ve Tunceli'de son 38 yılın, Van'da son 32 yılın, Bartın ve Zonguldak'ta son 31 yılın, Gaziantep'te ise son 30 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldı.

Bölgesel olarak 10 aylık dönemde metrekareye Akdeniz'de 924,9, Güneydoğu Anadolu'da 769,6, Ege'de 740,4, Karadeniz'de 709,9, Doğu Anadolu'da 678,9, Marmara'da 673,6 ve İç Anadolu'da 480 kilogram yağış düştü.