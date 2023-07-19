Türkiye yeni bir döneme girdi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından çalışmalara hız kesmeden başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı gezilerini de sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 günlük Körfez ziyaretlerine devam ediyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'dan bir sonraki durağı Katar oldu.

Katar'da Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Al Sani ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye-Katar arasında 50. yıl bildirisi

Görüşmeler sırasında Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50’nci yıldönümü nedeniyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani arasında ortak bildiri imzalandı.

İmzalanan ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü kutlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Türkiye-Katar ilişkileri, kurulduğu 1973 yılından itibaren stratejik ortaklık aşamasına gelene kadar niteliksel bir dönüşüm geçirmiştir. İki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Ekselansları Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Altesleri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin bilge liderliklerinde her geçen gün güçlenmeye devam etmektedir.

Türkiye – Katar ilişkileri, iki ülkenin kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde, tarihlerinin birçok önemli dönemecinde birbirlerine tereddütsüz destek sağlamaları ve iki ülkenin çeşitli alanlarda karşılıklı desteğini sürdürmesi nedeniyle, siyasi ve sosyal temeller üzerine inşa edilmiş köklü tarihi bağları yansıtmaktadır. Bunlardan sonuncusu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Şubat 2023’te yaşadığı deprem felaketinde sağlanan destekte görülmüştür.

Bu dayanışma, Katar Devleti’nin depremin ilk anından itibaren yardımları ulaştırmak için askeri uçaklarla oluşturduğu hava koridoru aracılığıyla sağladığı ve binlerce Türk’ün acısını dindirmeye katkı sağlayan eşsiz insani yardımda da kendini göstermiştir.

"Ekonomik ve ticari ilişkileri ilerletmeyi içtenlikle arzuluyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki mevcut stratejik ortaklık bütün düzeylerde verimli olup, çoğu bölgesel ve uluslararası konularda iki ülke benzer yaklaşım sergilemektedir.

İkili bağlamda, Yüksek Stratejik Komite mekanizması, üyeleri 2015’ten bu yana her yıl bir araya gelen iki kardeş ülke arasındaki ortaklığın en somut göstergelerinden biridir. Bu stratejik komite aracılığıyla, çeşitli sektörlerde ve alanlarda ikili işbirliği düzeyini geliştirmeyi amaçlayan yaklaşık 100 belge imzalanmıştır.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alanlardaki işbirliği, ticaret ve yatırım hacmi açısından geçtiğimiz birkaç yıl içinde istikrarlı bir büyümeye tanık oldu. İki kardeş ülke ve halkımızın çıkarlarına hizmet edecek ekonomik ve ticari ilişkileri ilerletmeyi içtenlikle arzuluyoruz.

Bunun yanı sıra, gücünü tarihin derinliklerinden alan köklü kültürel, sosyal ve dini bağlar, iki ülke halklarını da bir araya getirmektedir.

"Ortak çabalarımızı sürdürme kararlılığınızdayız"

Katar Devleti tarafından benzeri görülmemiş bir başarıyla düzenlenen FIFA Dünya Kupası Katar 2022 ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti, güvenlik desteği sağlamanın yanı sıra, başta müteahhitlik ve otelcilik olmak üzere çeşitli alanlardaki şirketleri ve uzmanları aracılığıyla turnuvanın başarısına değerli katkılar sağlamıştır.

Siyasi, diplomatik, ekonomik ve ticari alanlardaki stratejik ilişkilerimiz ve ikili işbirliğimiz temelinde ve iki ülkenin bilge liderlerinin direktifleri doğrultusunda, iki kardeş ülke ve halkların yararına ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin sürekliliğini sağlamak için çeşitli alanlarda koordinasyon sağlamak üzere ortak çabalarımızı sürdürme kararlılığındayız.dha