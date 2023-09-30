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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni döneme hazır...

28'inci dönem 2'nci yasama yılı öncesinde tadilat yapıldı, ses ve elektronik oylama sistemi yenilendi.

TBMM'de 14 siyasi parti temsil edilecek ve 6 siyasi parti grubu olacak.

TBMM Genel Kurulu'nda grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili sayısına göre oturma düzeni de belirlendi.

Meclis'te ilk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtı'nda yapılacak, Genel Kurul saat 14.00'te toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis kürsüsünden önemli mesajlar verecek, kapsamlı bir konuşma gerçekleştirecek.

Siyasi partilerin liderleri de TBMM Genel Kurulu açılışına katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden milletvekili olamadığı için Genel Kurul'u locadan izleyecek.

Meclis'te gündem yoğun

Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te...

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Teklifin ekim ayı içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Torba teklif Meclis'e gelecek

Birçok bakanlık talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı.

Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de Meclis gündemine gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek, üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın açılıyor

Sezgin Tanrıkulu için fezleke gönderilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Tanrıkulu için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan düzenlenen fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Fezleke, Türkiye Büyük Mlilet Meclisi'ne ulaştıktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek.

Sivil anayasa öncelik gündemlerden

Sivil anayasa için de harekete geçiliyor.

Meclis'te AK Parti bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak.

Yeni anayasa çalışmalarında uygulanacak yöntem, izlenecek yol ve takvime ilişkin alternatifler ele alınacak.

Komisyonun muhalefetle görüşmeler yapması da gündemde...

Kaynak:ensonhaber