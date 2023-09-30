Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen teknoloji desteğiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

PTTAVM ÜZERİNDEN DİREKT VERGİSİZ OLARAK ALINABİLECEK

CNN Türk'ten Duygu Ayaz Bayram'ın paylaştığı bilgilere göre, telefon ya da bilgisayar satın alanlar, bunu beyan edince yardım desteği altında hesaplarına 5500 TL iade edilecek.

Önce ödeme yapılacak, ödenen paradan 5500 TL iade alacaklar.

Vergisiz telefon ve bilgisayarlar Pttavm.com üzerinden direkt vergisiz olarak satın alınabilecek. Vergisiz olarak satılacak telefon ve bilgisayarlar için özel bir kategori açılacak.

Öğrenciler vergisiz telefonu aldıktan sonra kullanımları incelecek. Yani telefonların vergisinin ödenmesinden sonra telefonların kimde olduğu da tespit edilecek.

Bunun sebebi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı vergisiz telefonu alan öğrencinin gerçekten telefonu kullanıp kullanmadığını takip etmiş olacak.

Telefona ihtiyacı olmayan kişilerin başkaları için vergisiz telefon almalarının önüne geçecek.

ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET

Yaş sınırı gözetmeksizin üniversite öğrencilerine verilecek olan her ay ücretsiz 10 GB internetin Ekim ayı ortasında kullanıma başlatılması hedefleniyor. 3 operatör arasında seçim yapacak öğrencilerin ücretsiz interneti her ay yenilenecek.

Kaynak: Superhaber