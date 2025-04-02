Gıda güvenliği, son yıllarda dünya genelinde artan bir endişe kaynağı haline geldi.

Avrupa, bu endişelere karşı bilinçlendirici adımlar atarak, 2020 yılından itibaren 'Safe2Eat' adlı bir kampanya başlattı.

Kampanya, tüketicilerin gıda güvenliği konusunda bilimsel verilere dayalı bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla büyük bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

KAMPANYAYA TÜRKİYE DE DAHİL OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; önceki yıllarda sadece Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere açık olan ve 2025'ten itibaren aday ülkelerin de yer alabildiği iletişim kampanyası ile tüketicilere gıda konusunda bilimsel verilere dayalı güncel bilgiler ışığında yol gösterilerek, bilinçli tercihler yapmalarının sağlanması ve gıda israfının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

50 MİLYONDAN FAZLA AVRUPALI BİLİNÇLENDİ

2024 yılında Avrupa genelindeki hedef kitlenin yüzde 45'inden fazlasına ulaşan kampanya kapsamında, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden verilen mesajlar yoluyla 50 milyondan fazla Avrupalı tüketicinin gıda güvenilirliği konusunda bilinçlenmesi sağlandı.

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ KONUSUNDA DAHA NET BİLGİLER EDİNDİLER

Söz konusu ankete göre; kampanya aynı zamanda tüketicilerin satın alma tercihinde bulunurken, gıda güvenilirliğini ön planda tutma yönünde davranış değişikliğine gitmelerine de neden oldu.

Avrupalı tüketiciler kampanya sayesinde gıda güvenilirliği konusunda daha anlaşılır ve daha net bilgilere sahip olduklarını, olası risklerin önlenmesine yönelik de bilgi düzeylerinin arttığını dile getirdi.

TÜRKİYE KATILIMCI ÜLKE OLARAK YER ALDI

Bu yılki 'Safe2Eat' kampanyasında Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Çekya, Estonya, Finlandiya, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, İtalya, Karadağ, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Makedonya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Slovakya ve Yunanistan ile birlikte Türkiye de katılımcı ülke olarak yer aldı. Kampanya kapsamında yıl boyu, hem AB düzeyinde hem de katılımcı ülke bazında geniş kapsamlı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kampanyanın resmi internet sitesi üzerinden verilecek mesajlar ile duyarlılıklarının artırılması planlanan tüketicilerin, hazırlanacak eğitim materyalleri ile de bilgilendirilmeleri hedefleniyor. Sosyal medya kampanyaları ile de '#Safe2EatEU' etiketi kullanılarak tüketiciler arasında etkileşimin artırılması amaçlanıyor.