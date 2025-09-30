TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun her ay düzenli olarak yayımladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması, Eylül 2025 verilerini açıkladı.

Türk-İş verileri açıkladı! Yoksulluk sınırı 100 bin TL'ye yaklaştı

Rapora göre, artan gıda fiyatları ve yaşam maliyetleri, özellikle sabit gelirli çalışanlar ve emeklilerin bütçesini zorlamaya devam ediyor.

Araştırmaya göre Ankara’da dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı 27 bin 970 TL olarak belirlendi.

Gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu harcamalar eklendiğinde, yoksulluk sınırı 91 bin 109 TL olarak açıklandı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 36 bin 304 TL olarak hesaplandı.

Araştırmada mutfak enflasyonu da yer aldı. Ankara’daki dört kişilik ailenin gıda harcamasındaki aylık artış yüzde 3,17 olurken, on iki aylık değişim yüzde 41,05 ve yıllık ortalama artış yüzde 40,95 olarak kaydedildi. Yılın ilk dokuz aylık artış oranı ise yüzde 32,67 oldu.

TÜRK-İŞ asgari ücretli bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ile aldığı ücret arasındaki farkın geçen aya göre bin 323 TL daha yükseldiği, böylece yılın dokuzuncu ayı itibariyle toplam farkın 14 bin 201 TL’ye ulaştığı belirtildi.