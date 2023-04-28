Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren '2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Bu çerçevede TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı.

Seçimden önce imzalamak istediklerini söyledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelen TÜRK-İş Başkanı Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 40 civarında zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 12 bin lira olduğunu açıklamıştı.

Atalay bugün de konuya ilişkin bir açıklamada daha bulundu.

"Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL"

700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeyi seçimden önce imzalamak istediklerini söyledi.

Türk-İş Başkanı Atalay "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" ifadesini kullandı.

Ensonhaber