Güneydoğu Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen Turistik Diyarbakır Ekspresi, Ankara Tren Garı'ndan dün hareket etti.

Turistik Diyarbakır Ekspresi, Malatya Tren Garı'nda davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

"BU HEYECANLI YOLCULUK ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇLERDE DAHA GÜZELLERİNİN DE OLACAĞININ İŞARETİ OLUYOR"

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, geçen yıl ülke medeniyetinin bu kıymetli bölgesine yaptıkları seyahatin çok ciddi karşılık bulduğunu söyledi.

Turistik yolcuların seferlerden çok memnun kaldığını belirten Çakıroğlu, şöyle konuştu:

İlk durağımız Malatya, buraya kadar trenin içinde yolcularımız çok mutlu anlar geçirdi. Hep birlikte buradan Diyarbakır merkeze gideceğiz, orada surlarımızı, camilerimizi, kiliselerimizi ve birçok güzel yeri görmüş olacağız. İnşallah 8 seferle bu taçlanmış olacak. Bu heyecanlı yolculuk önümüzdeki süreçlerde daha güzellerinin de olacağının işareti oluyor.

KARŞILAMA PROGRAMINA KATILIM

Karşılama programına, TCDD Taşımacılık 5. Bölge Müdürü Abdulkadir Taş, TCDD 5. Bölge Müdür Yardımcısı Necmi Yiğit, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıl