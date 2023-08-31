Türkiye istikrarlı büyümesine seçim sonrasında da devam ediyor.
Yeni kabine ve yeni ekonomi kadrosuyla birlikte devam eden sürece ilişkin ilk veriler geldi.
Türkiye ekonomisi 3.8 büyüdü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin ekonomide büyüme verilerini duyurdu.
Buna göre Türkiye ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde 3.8 büyümeye ulaştı.
Piyasa beklentisi tuttu
TÜİK rakamları piyasanın beklentileri çerçevesinde oldu.
Yapılan anketlerde ekonomistler, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,32 büyüme öngörüyordu.
Bir önceki çeyrekte 3.9 büyüme
2023 yılının birinci çeyreğinde büyüme rakamı yüzde 3,9 olmuştu.
Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 7,8 büyümüştü.AA