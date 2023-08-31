Tahmini Okuma Süresi: dakika

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe, gruplara kalmak için sahaya çıkacak.

Adana Demirspor - Genk maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Luis Munuera yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.

Muhtemel 11'ler

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Belhanda, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Akintola, Ndiaye

Genk: Vandervoordt, McKenzie, Aliu, Munoz, Fadera, Sor, Hrosovsky, Kayembe, Galarza, Bilal, Arokodare

Adana Demirspor nasıl tur atlar?

İlk maçı 2-1 kaybeden Adana Demirspor'a, turu geçmek için galibiyet gerekiyor.

Tek farklı galibiyetlerin uzatmalara taşıyacağı maçta Adana Demirspor'un turu geçmesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Twente - Fenerbahçe maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak.

Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, S Sport Plus'tan yayınlanacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Moresca yönetecek. Moresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perotti yapacak.

Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibine karşı elde ettiği 5-1'lik skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente'yi elemesi durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

Eksikler

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Zajc, Samet Akaydin ve Luan Peres maç kadrosunda yer almıyor. Öte yandan Manchester United'a transferi bitme aşamasında olan Altay Bayındır da Hollanda'ya götürülmedi.

Muhtemel 11'ler

Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Bruns, M. Rots, Kjolo, Steijn, D. Rots, Taha, Naci, Ugalde

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, İrfan Can Kahveci, Kent, Umut

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.

Eksikler

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Amartey'in forma giyemeyeceği mücadelede Masuaku'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Umut, Amir, Gedson, Salih, Rashica, Rebic, Aboubakar

Dinamo Kiev: Bushchan, Popov, Tymchyk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Karavaev, Buyalsky, Dubinchak, Vanat, Voloshyn

Ensonhaber