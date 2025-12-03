TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 arttı.

YILLIK ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 27,23

Yurt içi üretici fiyatları 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 26,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,37 artış gösterdi.