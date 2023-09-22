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Wanhaber

TÜİK’in açıkladığı istatistiklere göre; Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların % 46,5'ini motosiklet, %38,1'ini otomobil, %10,2'sini kamyonet, %2,9'unu traktör, %1,5'ini kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI ARTTI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %54,9, otobüste %41,6, kamyonette %10,7, özel amaçlı taşıtta %9,1, motosiklette %7,8 artarken traktörde %14,7, kamyonda %7,8 ve otomobilde %6,5 azaldı.

VAN’IN DURUMU

TÜİK verilerine göre Van’ın Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında da artış oldu. Temmuz ayında Van’da trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 78 bin 899 olurken, Ağustos ayında bu rakam 79 bin 298’e çıktı.

Van’da 2023 yılı Ağustos ayında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarından 28 bin 865’ini otomobil oluştururken, 6 bin 448’ini minibüs, 790’ını otobüs, 22 bin 206’sını kamyonet, 5 bin 774’ünü kamyon, 4 bin 994’ünü motosiklet, 843’ünü özel amaçlı araç9 bin 378’ini de traktör oluşturdu.

Haber: Umut Tarhan