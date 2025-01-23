Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Van’a gelerek AK Parti Van İl Kongresine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi TÜGVA Van İl Başkanı M. İsa Deniz, vatandaşlara davette bulundu.

Başkan Deniz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı şehrimizde ağırlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu tarihi buluşmada Van halkı olarak sevgimizi ve desteğimizi göstermek adına tüm hemşehrilerimizi, havaalanından başlayıp Nur Tatar Spor Salonu’na kadar uzanan güzergâhta Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamaya davet ediyoruz. Van halkı ahde vefalıdır. Sayın cumhurbaşkanımız nasıl ki 22 yıldır halkımızın her zor anında yanında oldu ise inanıyorum ki halkımız da her daim cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edecektir” dedi.

İsa Deniz, açıklamasının devamında; “Bu bağlamda 25 Ocak Cumartesi günü havaalanından Nur Tatar spor salonuna kadar olan uygun bekleme alanları, sayın cumhurbaşkanımızı karşılayıp ona vefasını gösterecek halkımızla dolacaktır. Hep birlikte şehrimizin misafirperverliğini ve birlikteliğimizi en güçlü şekilde göstereceğiz” ifadelerini kullandı.