Bitcoin, Trump'ın Seçimi Kazanabileceği Beklentisiyle Zirve Yaptı

Özellikle kripto para piyasasında bu gelişme, Bitcoin'in fiyatını 75 bin doların üzerine çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına neden oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, Trump 230 delegeye ulaşırken, rakibi Demokrat Kamala Harris 209 delegede kaldı. Bu siyasi belirsizlik, kripto paralara olan ilgiyi daha da körükledi.

Bitcoin ve Diğer Piyasalarda Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı 75 bin doları aşarken, Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde 73 bin 886 dolardan işlem görmeye devam etti. Bu esnada ABD tahvil piyasasında da hareketlilik yaşandı; 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi 15 baz puan artarak yüzde 4,44 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi ise yüzde 1,5 artışla 10,95'e çıktı. Trump'a olan güvenin yalnızca kripto paralarda değil, genel piyasalarda da etkisini göstermesi dikkat çekti.

Trump ile Tesla ve Trump Medya Hisseleri de Yükseldi

Trump'ın seçim sonuçlarında öne çıkması sadece Bitcoin ve tahvil piyasasını değil, aynı zamanda teknoloji şirketleri üzerinde de büyük bir etki yarattı. Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group hisseleri yüzde 17 oranında değer kazandı. Ayrıca, Trump'ı destekleyen Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla hisseleri de yüzde 4'ün üzerinde yükseldi. Bu gelişmeler, piyasaların politik belirsizliklere nasıl tepki verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yatırımcılar şimdi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda.