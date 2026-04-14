Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak-Şubat dönemini kapsayan iki aylık süreçte, Türkiye genelinde ve il bazında işsizlik ödeneğine başvuran ve bu ödenekten yararlanmaya hak kazanan kişi sayılarını açıkladı.

Söz konusu iki aylık dönemde Türkiye genelinde işsizlik ödeneğine başvuran toplam kişi sayısı 350 bin 201 olarak kaydedilirken, yapılan değerlendirmeler sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan ve işsizlik ödeneğini almaya hak kazanan kişi sayısı ise 155 bin 763 olarak kayıtlarda yer aldı.

Aynı dönemde Van’da ise 3 bin 929 kişi işsizlik ödeneğine başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilen ve işsizlik ödeneği almaya hak kazanan kişi sayısı ise bin 65 olarak kayıtlara geçti. Buna göre Van’da başvuruların yaklaşık yüzde 27,1’i işsizlik ödeneği almaya hak kazandı.

2026’nın ilk iki ayına ait dönemde Türkiye’de en fazla işsizlik ödeneğine başvurunun yapıldığı il 83 bin 830 başvuru ile İstanbul oldu. Bu başvuruların 43 bin 428’i kabul edildi. Aynı dönemde işsizlik ödeneğine en düşük başvuru ise 189 başvuru ile Ardahan’da gerçekleşti ve bu başvuruların 61’i kabul edildi.

Bölgede ise en fazla başvuru 4 bin 794 kişi ile Malatya’da gerçekleşirken, başvurusu kabul edilen kişi sayısı bin 674 oldu. Buna göre Malatya’da başvuruların yaklaşık yüzde 34,9’u kabul edildi.

Van, işsizlik ödeneği başvurularında bölgede ikinci sırada yer alırken, Elazığ 2 bin 532 başvuru ile üçüncü sırada yer aldı. Elazığ’da yapılan bu başvuruların bin 78’i kabul edilirken, başvuruların yaklaşık yüzde 42,6’sı işsizlik ödeneği almaya hak kazandı.