ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin liderliğine güven duymamasına ‘sinirlendiğini’ açıkladı. Trump, Putin'in Zelenskiy yerine Ukrayna'da geçiş hükümeti kurulması teklifinin ‘yersiz’ olduğunu belirtti.

Bu hafta Rusya lideri ile görüşmeyi planladığını vurgulayan Trump, Putin ile ‘çok iyi bir ilişkisi’ olduğunu ve ‘doğru şeyi yaparsa öfkesinin hızla dağılacağını’ bildirdi.

Trump, Ukrayna için anlaşma sağlanamaması halinde, Rus petrolüne yeni gümrük vergileri getireceğini de aktardı.