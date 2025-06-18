Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 9,5 azalarak 210 bin 295'e geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 54,8 artarak 4 bin 547'ye çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 205 bin 748 adet artış kaydetti.

Anılan ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,8'ini motosiklet, yüzde 41,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre ise yüzde 9,5 artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 12,8, otomobilde yüzde 8,4, traktörde yüzde 5,9, otobüste yüzde 5,1, kamyonette yüzde 3,3, kamyonda yüzde 3,1 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 28,8 ve minibüste yüzde 5,9 azalış gösterdi.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 18,7, kamyonette yüzde 2,4 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 50,5, traktörde yüzde 30,6, kamyonda yüzde 16, motosiklette yüzde 15,4, otobüste yüzde 10,9 ve otomobilde yüzde 2,6 azaldı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs sonu itibarıyla 32 milyonu aştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,02 artarak 29 milyon 791 bin 66'dan 32 milyon 182 bin 121'e yükseldi.

Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 20,4'ünü motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 7,1'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 960 bin 640 taşıttan yüzde 67,2'si otomobil, yüzde 14,7'si kamyonet, yüzde 11,3'ü motosiklet, yüzde 2,7'si traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,6'sı minibüs, yüzde 0,4'ü otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 9,8'inin Renault, yüzde 7,7'sinin Volkswagen, yüzde 7,2'sinin Fiat, yüzde 7,1'inin Toyota, yüzde 6,7'sinin Peugeot, yüzde 5,9'unun Hyundai, yüzde 5,6'sının BYD, yüzde 4,8'inin Opel, yüzde 4,5'inin Skoda, yüzde 3,3'ünün Citroen, yüzde 2,8'inin Mercedes-Benz, yüzde 2,8'inin Audi, yüzde 2,8'inin Ford, yüzde 2,8'inin Chery, yüzde 2,6'sının Kia, yüzde 2,6'sının BMW, yüzde 1,9'unun Nissan, yüzde 1,7'sinin Dacia, yüzde 1,6'sının Cupra, yüzde 1,6'sının Mini ve yüzde 13,9'unun diğer markalardan oluştuğu tespit edildi.

Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15,2 azalarak 900 bin 504'e gerilerken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 64,5 artışla 19 bin 117 oldu. Böylece ocak-mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 881 bin 387 adet artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 435 bin 480 otomobilin yüzde 47,3'ünün benzin, yüzde 28,1'inin hibrit, yüzde 14,1'inin elektrikli, yüzde 9,6'sının dizel ve yüzde 0,9'unun LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 667 bin 473 otomobilin ise yüzde 33,5'inin dizel, yüzde 31,2'sinin LPG, yüzde 30,6'sının benzin, yüzde 3,1'i hibrit ve yüzde 1,5'inin elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 435 bin 480 otomobilin yüzde 31,3'ü 1300 ve altı, yüzde 24,4'ü 1401-1500, yüzde 11,2'si 1501-1600, yüzde 10'u 1301-1400, yüzde 8,5'i 1601-2000, yüzde 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 435 bin 480 otomobilin yüzde 40,4'ü gri, yüzde 25,1'i beyaz, yüzde 12,7'si siyah, yüzde 11,7'si mavi, yüzde 4,6'sı yeşil, yüzde 4'ü kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,3'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renkli araçlardan oluştu.