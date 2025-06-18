Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında kimliği belli olmayan üyelikler üzerinden yayımlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ilanlarını önlemek, ilan kirliliğini ve yetki belgesiz kayıt dışı galericilik faaliyetlerini engellemek amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" denildi.

Sahte ilanlara karşı kararlı mücadele: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kuruldu

Otomotiv sektöründe sahte taşıt ilanlarının, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığınca 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliğiyle ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirildiği hatırlatılarak "Bu yükümlülüklerin hayata geçirilebilmesini teminen Ticaret Bakanlığımız tarafından Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurulmuştur. Bu çerçevede, ilan platformlarının EİDS’ye entegrasyonu sayesinde, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmakta olup, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformları üzerinden ilan vermelerinin önüne geçilmiştir" ifadesi kullanıldı.EİDS Yetki Doğrulama Uygulaması tüm taşıt ilanlarını kapsayacak şekilde 16 Haziran 2025 itibarıyla uygulamaya alındı.

Açıklama şöyle devam etti:

"EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması 7 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yalnızca model yılı 2023, 2024 ve 2025 olan taşıt ilanları için uygulamaya alınmıştı. 16 Haziran 2025 bu ay itibarıyla ise EİDS yetki doğrulama uygulaması tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirilmiştir. Böylece, EİDS yetki doğrulama uygulaması ile ilanlar sadece taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli oto galeriler veya taşıt sahibi, taşıt sahibinin 1. ve 2. derece kan hısımları ve eşi tarafından verilebilecek, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamayacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine yönelik faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz."