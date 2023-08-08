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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı.

Buna göre 9,90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Öğrenci 4,83'den 7,32'ye yükselirken, metrobüs 14,69 TL'den 22,25 TL'ye yükseldi.

Açılış ücreti 19 TL oldu

Taksi açılış ücretine ise yüzde 75 oranında zam öngörülerek 40 TL'lik açılış ücretinin 70 TL'ye çıkması önerildi.

Açılış ücretinin 12,65 TL'den 19.17 TL'ye, km ücretinin 8.51 TL'den 12.89 TL'ye çıkarılması istendi.

Minibüs ücretleri mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek.

Okul servisinde 792 TL olan 0-1 k aylık ücretinin bin 200 TL, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 422 TL olan ilk kalkış ücretinin 640 TL olması öngörüldü.

Zam teklifi kabul edildi.

ensonhaber