Tahmini Okuma Süresi: dakika

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ramazan E. idaresindeki tomruk yüklü tır arıza yapınca Gümüşova rampalarında aracını yol kenarına çekti.

Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan Erzurum'dan İstanbul'a giden Nasır Ö. idaresindeki minibüs, tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aracın ön kısmında sıkışan Asiye Ö.'yü kurtarma çalışmaları yaklaşık 30 dakika sürdü.

1 ölü 20 yaralı

Kazada 10'u çocuk 20 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken 1 kadın hayatını kaybetti.

Kaza sebebi ile İstanbul istikameti tek şeritten verilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.İHA