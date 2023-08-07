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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), muhalefetteki diğer partilerle birlikte olağanüstü toplantıya çağrısı yapmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 14 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu'nu toplantıya çağırdı.

Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu'nun Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.

Gündemde Akbelen olacak

TBMM Genel Kurulu, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin detayların görüşülmesi gündemiyle olağanüstü toplanacak.

Genel Kurul'da muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili bulunursa gündeme geçilecek ve CHP'nin Akbelen'de yaşananlara ilişkin önerileri görüşülecek.

Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de öneriler üzerine görüşlerini bildirecek.

25 Temmuz'da olağanüstü toplanılmıştı

CHP, bazı vergi oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması önerisiyle Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmış ve 25 Temmuz Salı günü TBMM Genel Kurulu toplanmıştı.

Ensonhaber