TOKİ, aralarında Van’ın da olduğu 46 ilde arsa satacak. TOKİ, Van’ın Edremit ilçesinde bulunan 12 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. Van için açık artırmalar 10 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.

Alıcılar, arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

9 Ocak 2025 Perşembe günü saat 10.30’da; Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Samsun, Trabzon, Sinop, Artvin ve Karabük’teki arsalar için, 10 Ocak 2025 Cuma günü ise Van, Mardin, Ankara, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Karaman, Aksaray, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Çorum, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Erzurum, Ağrı, Batman, Siirt ve Muş illerindeki arsalar için açık artırma yapılacak.

Açık artırmalar, 9-10 Ocak 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak ayrıca www.emlakmuzayede.com.tr internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek.