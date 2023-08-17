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Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile ürettiği ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg araçlarına vatandaşın ilgisi artıyor.

Şık ve tasarımıyla görenlerin beğenisini toplayan araçlar, satış bayisine gönderilmek amacıyla sahiplerine ulaştırılmayı bekliyor.

Yakıt fiyatlarının yükselmesi ile birlikte elektrikli araçlara olan talepler de artış gösteriyor.

Yerli otomobil Togg’un teslimatları aralıksız devam ediyor.

Temmuz ayında 627 araç teslim edildi

Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklanmıştı.

Togg teslimat

15 günde 909 adet teslimat

Bunun üzerine Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1-16 Ağustos tarihleri arasında toplam 909 adet T10X Togg’un teslimatı gerçekleştiği bildirildi.

Yerli otomobil toplamda 2 bin 344 teslimat rakamına ulaştı.

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