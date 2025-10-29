Türkiye'yi, elektrifikasyon, mobilite ve otonomi teknolojileri ile şekillenen alanda küresel bir teknoloji ve üretim üssü haline getirecek en önemli adım olan Togg, etrafında şekillenen yeni e-mobilite endüstrisine de öncülük ediyor.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bir araya gelen "Babayiğit"ler Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (Togg) kurdu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Anadolu Grubu, BMC, Zorlu Holding ve Turkcell'in ortak girişimiyle yerli otomobil için ilk imzalar 2017 yılında atıldı. Değişen çağda, elektrifikasyon ve otonomi teknolojilerinde elde edilecek yetkinlikler ile küresel düzeyde rekabetçi konuma gelinmesi hedefiyle, yerli otomobil projesi hayata geçirilmiş oldu.

Yerli otomobilin somutlaşması sonrasında Türkiye'nin global çaptaki teknoloji ve sanayi firmalarında görev yapan "beyinler" göreve çağrıldı. Togg'un üst yöneticiliğine Mehmet Gürcan Karakaş atandı.

Togg ilk kez sahnede

Tüm bu girişimlerin sonucunda Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili, 27 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen programla tanıtıldı.

Yerli otomobilin tanıtılmasının ardından seri üretime geçişin önemli ayağı olan fabrika kurulumu için çalışmalar hızlandırıldı. Togg'un sadece hayallerde kalmaması, seri üretime geçerek mümkün olacaktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2020'de temeli atılan fabrikanın inşası hızla devam etti.

Togg Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim 2022’de Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılırken, açılışta Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi kutlandı.

Togg, küresel alanda da boy gösterdi

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılan yerli otomobil, ilk kez uluslararası bir fuarda boy göstermiş oldu. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, lansmanda aracı tanıttı.

Seri üretim başladı

Togg, 14 Mart 2023'te modellerinin fiyatlarını açıkladı ve 29 Mart 2023'te ön sipariş sahipleri çekilişle belirlendi.

177 binin üzerinde talep alan Togg, 2023 için planlanan toplam üretim hedefini 20 binden 28 bin adede yükseltti. Tip onayı ardından seri üretim 2023'ün mart-nisan aylarında başladı. Seri üretime geçtiği dönemden 2025 yılı eylül ayına kadar toplam 73 bin 001 Togg kullanıcılarla buluştu.

AA muhabirlerinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2024 yılı ve 2025 ocak-eylül dönemleri itibarıyla satılan yaklaşık her 5 elektrikli otomobilden biri Togg oldu.

Yerli otomobil, geçen yıl satılan toplam elektrikli otomobillerin yüzde 30'unu oluştururken, Togg'un payı bu yılın 9 aylık döneminde ise yüzde 17,4 oldu.

Böylece, Türkiye'de 2024'te satılan toplam 99 bin 489 elektrikli otomobilin 30 bin 93'ü, bu yılın ocak-eylül döneminde satılan 133 bin 781 elektrikli otomobilin 23 bin 325'i Togg oldu.

Ayrıca Togg'un yeni modeli T10F, 15 Eylül itibarıyla Türkiye'de ve 29 Eylül'de Almanya'da satışa sunuldu. Araç, Türkiye'de geçen ay 1194'lük satışla elektrikli otomobil pazarının en çok satılan ikinci aracı oldu.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasına geçen yıl ilk kez giren Togg, 2025 listesinde 20'nci sırada yer aldı.

Togg, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2024 sonuçlarında ise 5 basamak birden yükselerek 37'nciliğe yükseldi.

81 ilde şarj ağı kuruldu

Togg, mobilite alanında öncü rolüyle elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasında en büyük kriter olan şarj ağını da oluşturmaya devam ediyor.

Togg'un yüzde 100 iştirak firması Trugo, Türkiye genelinde yüksek hızlı şarj cihazlarından oluşan şarj istasyonları kurma hedefiyle yola çıktı. Şu anda 81 ilin tamamında işbirlikleriyle 2 bin 200'ün üzerinde istasyon ve 4 bin 500'ün üzerinde soketle tüm elektrikli araçlara hizmet veriyor.

Fuat Tosyalı, yönetim kurulu başkanı seçildi

Togg’un yönetim kuruluna ortak şirketleri temsilen yeni isimler katıldı. Yönetim kurulu üyelerinin değişimleri şirketin 24 Eylül'deki Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleşirken, 3 Ekim 2024'teki ilk yönetim kurulu toplantısında Togg Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Fuat Tosyalı seçildi.

"Türkiye'de Yılın Otomobili" oldu

Yerli otomobil haziran ayında "Türkiye'nin Otomobil Oscarı" olarak adlandırılan "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı oldu. Togg, yarışmada 63 otomotiv gazetecisinden toplamda 2 bin 630 puan aldı.

Mayıs ayında ise Türk Hava Yolları (THY) ile yapılan işbirliğiyle Togg, dünyada kullanıcılarına kara yolunda mil kazandıran ilk şirket oldu. Bu kapsamda T10X ile kara yolundan yapılan yolculuklarda da mil kazanma dönemi başladı.

Togg T10F hem Türkiye hem Almanya'da satışa sunuldu

Togg'un Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025'te dünya kamuoyuna tanıttığı 2'nci modeli T10F, 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de ise Almanya'da satışa sunuldu. Yeni model ile beraber T10X modeli de Almanya'da kullanıcılarla buluştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldığı bir programda Almanya'ya ilk partide 100 adet Togg ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı.

T10F, Türkiye'de satışa sunulmasının ardından kısa sürede elektrikli araç pazarında öne çıktı. Araç, eylülde 1194'lük satışla Türkiye'de en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olurken, markanın ilk modeli T10X ise 1061 adetle üçüncü sıraya yerleşti.

T10X ve T10F, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı.

T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Tasarımı, ileri teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan T10F, Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra Urla ve Mardin renk seçeneklerine de sahip. Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtırken Mardin'in mavi badem şekeri yeni renge ilham oldu.

Çift motorlu Togg T10X ve T10F 4More siparişe açıldı

Togg, Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F cihazlarını, güç, güvenlik, konfor ve tasarımı bir araya getiren 4More versiyonlarıyla da yollara çıkaracağını duyurdu.

Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 7 Ekim'de siparişe açılan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla üstün bir performans sunuyor.

T10X 4More, Ayder, Anadolu, Oltu ve Kula renklerinde obsidiyen taşının siyah tonundan ilham alan detaylarıyla güçlü ve sofistike bir görünüm sergiliyor. T10F 4More ise Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 523 kilometreye varan menziliyle dikkati çeken cihaz, yüksek performansını çekiş kabiliyetiyle birleştiriyor.