Sigaraya zam geldi. Tiryakileri üzecek haberi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Hangi sigara grubuna ne kadar zam geldiğini merak eden tiryakiler ise sigaranın ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

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SİGARA-ALKOL

Dündar, yaptığı paylaşımda TT grubuna zam geldiğini açıkladı. Buna göre, grubun en ucuz sigarası 68 lira olurken en pahalı sigarası 8 lira oldu.

İşte TT grup sigaranın güncel fiyat listesi...