2026 yılı yaş çay sezonunun açılmasına sayılı günler kala çay üreticileri hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Çay üreticileri hazırlıklarını sürdürürken, çay fiyatlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

ÇAYA ZAM GELDİ

2026 yılı yaş çay hasat sezonunun başlamasına kısa bir süre kuru çaya zam geldi.

Çaya yüzde 10'luk zam yapıldı.

TÜM KURU ÇAY TÜRLERİNİ KASPIYOR

Bloomberg HT’nin haberine göre, yapılan yüzde 10’luk artış kurumun portföyünde yer alan tüm kuru çay türlerini kapsıyor.

UYGULAMAYA GEÇTİ

Yeni fiyat tarifesi, toptancı bayilere ve distribütörlere gönderilen listelerle birlikte bugün itibarıyla resmen uygulamaya konuldu.

YAŞ ÇAY SEZONA HAZIRLIK SÜRÜYOR

Üreticiler, yaş çay sezonu öncesi bahçelerinde budama işlemlerini gerçekleştirdi.

Yapılan budamaların ardından ekipler tarafından kontroller sağlanırken, istenilen kriterleri karşılayan üreticiler bir sonraki aşamaya geçti.

Budama sürecinin ardından üreticiler, ilk sürgünde daha kaliteli ve verimli ürün elde etmek amacıyla gübreleme çalışmalarını sürdürüyor.