Dünya petrol arzının düzeni resmen bozuldu.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş Körfez bölgesine yayıldı ve Hürmüz Boğazı'nda gemiler mahsur kaldı.

TEDARİK ZİNCİRİ KIRILDI

Giriş ve çıkış yapamayan gemiler ticareti de olumsuz etkiledi.

Tedarik zincirleri kırılırken küresel olarak petrolün yüzde 30'a yakının geçtiği Hürmüz'ün işlevsiz kalması, akaryakıt fiyatlarını artırdı.

MOTORİNE DEV ZAM YOLDA

Dün iptal edilen motorin ve benzin zammı bu gece pompaya yansıyacak.

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 7 lira 80 kuruş, benzine ise 60 kuruşluk zam bekleniyor.

Zam ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 85,22 TL'ye, Ankara'da 86,35 TL'ye ve İzmir'de ise 86,62 TL'ye ulaşacak.

ZAM İPTAL EDİLMİŞTİ

Savaşın tetiklediği zam dalgası, akaryakıt fiyatlarını etkilerken dün gece pompaya yansıyacak şekilde motorinin litre fiyatına 7 lira 67 kuruşluk bir zam bekleniyordu.

Benzinin litresinde ise 57 kuruşluk bir artış beklentisi vardı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.