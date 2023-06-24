TikTok üzerinden yapılan 1,2 milyar liralık vurgun Türkiye'nin gündeminde.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TikTok hesaplarındaki bazı konuşmalardan şüphelendi.

Polis, bazı kullanıcıların yayınlarda dolandırıcılık yapıldığından, TikTok'un açığı olduğundan bahsetmeleri üzerine, aralarında TikTok fenomenlerinin de bulunduğu bazı kişileri takibe aldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya uygulaması Tiktok Jetonu üzerinden yapılan dolandırıcılıkla ilgili 20 Haziran'da 37 ilde operasyon düzenledi.

Bunun ardından 215 kişinin yakalanmasının hedeflendiği eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 167 şüpheli yakalandı.

Suç unsurları bulundu

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 967 bin lira nakit para, 52 bin 300 dolar, 6 bin 750 euro, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 93 mermi, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilere ait dijital malzemelere de incelenmek üzere el konuldu.

42 fenomenin mal varlığına el konuldu

Operasyona dönüşen çalışma sürecinde MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından da şüphelilerin varlıklarının incelendiği belirtildi. 42 fenomene ait bin 700 banka hesabı, tüm sanal para varlıklarına, 32 daire, 1 villa, 9 arsa, 6 iş yeri, 38 lüks otomobil, 14 şirkete ait ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konuldu.

10 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından 163 şüpheliden 96'sı serbest bırakılırken, 67'si adliyeye gönderildi.

Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 33'ü tutuklama, 34'ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sorgu işlemlerinin bitiminde toplamda 10 şüpheli tutuklanırken, 57 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

ensonhaber