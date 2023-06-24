Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Mayıs ayında ihracatın %4,0 artarak 2 milyon dolar, ithalatın ise %75,1 artarak 2,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre TRB2 Van, Bitlis ve Hakkâri'de ihracat artarken, Muş'ta ise azaldı. Yine Van ve Bitlis'te ithalat artarken, Hakkâri ve Muş'ta azaldı Van'da ihracat %4,0 artarak 2 milyon dolar, ithalat %75,1 artarak 2,7 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat %3,0 azalarak 14,9 milyon dolar, ithalat %44,4 azalarak 13,5 milyon dolar oldu. Bitlis'te ihracat %44,9 artarak 1,2 milyon dolar, ithalat %81,0 artarak 0,3 milyon dolar olurken, Hakkâri'de ihracat %7,4 artarak 8 milyon dolar, ithalat %4,9 azalarak 8 milyon dolar oldu.

VAN'DA İHRACAT VE İTHALAT ARTTI

TÜİK'in verilerine göre TRB2 bölgesinde yer alan Van, Bitlis ve Hakkâri'de artarken, Muş'ta ise azaldı. İthalat rakamları Van ve Bitlis'te artarken, Muş ve Hakkâri'de azaldı.

Van'da Nisan ayında ihracat %41,6 azalarak 1,1 milyon dolar, ithalat %8,5 azalarak 2,7 milyon dolar olurken, Mayıs ayında ise ihracat %4,0 artarak 2 milyon dolar, ithalat %75,1 artarak 2,7 milyon dolar Muş'ta Nisan ayında ihracat %295,4 artarak 27,1 milyon dolar, ithalat %8,9 artarak 20,9 milyon dolar olurken, Mayıs ayında ise ihracat %3,0 azalarak 14,9 milyon dolar, ithalat %44,4 azalarak 13,5 milyon dolar oldu.

Bitlis'te Nisan ayında ihracat %43,0 artarak 1,2 milyon dolar, ithalat %99,2 artarak 0,1 milyon dolar olurken, Mayıs ayında ise ihracat %44,9 artarak 1,2 milyon dolar, ithalat %81,0 artarak 0,3 milyon dolar oldu. Hakkâri'de Nisan ayında ihracat %108,3 artarak 7,2 milyon dolar, ithalat %137,5 artarak 10,0 milyon dolar olurken, Mayıs ayında ise ihracat %7,4 artarak 8 milyon dolar, ithalat %4,9 azalarak 8 milyon dolar oldu.

MAYIS AYINDA İHRACAT VE İTHALAT ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 21 milyar 659 milyon dolar, ithalat %15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,1 artarak 102 milyar 476 milyon dolar, ithalat %8,8 artarak 158 milyar 498 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Mayıs ayında %15,6 artarak 17 milyar 434 milyon dolardan, 20 milyar 162 milyon dolara yükseldi.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %22,6 artarak 21 milyar 263 milyon dolardan, 26 milyar 60 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 5 milyar 898 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %19,4 artarak 46 milyar 222 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %77,4 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MAYIS AYINDA %17,6 ARTTI

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %17,6 artarak 10 milyar 657 milyon dolardan, 12 milyar 527 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Mayıs ayında %64,0 iken, 2023 Mayıs ayında %63,4'e geriledi. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %29,3 artarak 43 milyar 341 milyon dolardan, 56 milyar 22 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Mayıs döneminde %70,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde %64,7'ye geriledi.

MAYIS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 811 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 306 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 11 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 4 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,6'sını oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 924 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 58 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 152 milyon dolar ile İtalya, 4 milyar 934 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 4 milyar 858 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,2'sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 569 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 347 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 671 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 809 milyon dolar ile BAE, 1 milyar 633 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,0'ını oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 21 milyar 822 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 18 milyar 483 milyon dolar ile Çin, 11 milyar 428 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 478 milyon dolar ile İsviçre, 6 milyar 454 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,3'ünü oluşturdu.

Van bölge gazetesi