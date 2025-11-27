Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, TİKA 2026 Kış Dönemi Staj Programı'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2026 Kış Dönemi Staj Programı başvurularını resmen başlattıklarını belirten Eren, TİKA'nın Türkiye’nin kalkınma alanındaki birikimini ve tecrübesini dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş ülkelere taşıyan köklü bir kurum olduğuna dikkati çekti.

"Faaliyetlerimiz, sadece proje üretmekten ibaret değil aynı zamanda gönüllere dokunan, gönüller arasında köprüler inşa eden, sürdürülebilir kalkınmayı önceleyen, kalkınmayı muhabbete çeviren bir anlayışın yansımasıdır." diyen Eren, bu vizyonu daha ileri taşımak ve geleceğe hazırlamak için gençlere büyük önem verdiklerini söyledi.

"TİKA olarak yeni bir hedef ortaya koyuyoruz: Türkiye’nin 'kalkınma elçilerini' yetiştirmek"

Eren, Türkiye’nin kalkınma diplomasisi alanındaki başarısını sürdürecek kişilerin, bugün bu programa başvuran gençler olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"TİKA olarak yeni bir hedef ortaya koyuyoruz: Türkiye’nin 'kalkınma elçilerini' yetiştirmek. Programımız, sadece kurumsal işleyişi gözlemleyeceğiniz bir süreç değil aynı zamanda saha projelerimizi tanıma, uluslararası işbirliğinin nasıl yürütüldüğünü yerinde görme ve Türkiye’nin yumuşak güç kapasitesine katkı sunma fırsatı sunacaktır."

Programa seçilecek gençlerin araştıran, sorgulayan, üretken, güçlü iletişim becerilerine sahip ve Türkiye’yi dünyada en iyi şekilde temsil etme vizyonunu taşıyan bireyler olmasını beklediklerini anlatan Eren, bu program vasıtasıyla gençlere tecrübe kazandırırken aynı zamanda küresel kalkınma gündemine dair farkındalık oluşturmayı da amaçladıklarını vurguladı.

Eren, tüm gençleri TİKA 2026 Staj Programı’na başvurmaya davet etti.

TİKA 2026 Kış Dönemi Staj Programı

TİKA 2026 Kış Dönemi'nde staj yapmak isteyen öğrenciler için başvurular, 15 Aralık'a kadar alınacak.

Stajlar, Başkanlığın ihtiyacına göre ocak ve şubat aylarında 3 ya da 4 hafta süreyle gerçekleştirilecek.

Staj başvurularında başvurunun yapıldığı tarihte stajyer adaylarının lisans 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması ve staj süresi sonuna kadar öğrenciliğinin devam etmesi şartı aranıyor.

TİKA 2026 Kış Dönemi Staj Programı'na başvurmak isteyenlerin belgelerini "[email protected]" adresine göndermesi gerekiyor. Adaylar, staj programı ve başvuru şartlarına ilişkin detayları öğrenmek için TİKA'nın web sitesini ziyaret edebilir.