Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelesine devam etmeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede, "Haksız Fiyat Bildirimi" uygulamasıyla vatandaşlar, fahiş fiyat artışı yapan işletmeleri şikayet edebilecekler.

TV100'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Haksız Fiyat Bildirimi" uygulamasıyla ilgili olarak, tv100 ekranlarında Başak Şengül’ün sunduğu Doğru Yorum programına katılan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’ya açıklamalarda bulundu.

“GEREKEN CEZALAR KESİLECEK”

Uygulama hakkında konuşan Bakan Bolat, şunları söyledi:

“Bu denetimlerin çok daha sıklaşacağı anlamına geliyor. Buraya şikayetlerinizi gönderin. Fahiş fiyat olduğunu düşündüğünüz işletmeleri yazın. Orada hem fotoğraf hem de adres ekleyebilirsiniz. Anında şikayet edebilirsiniz. Bunlar denetime girecek. Üzerine de biz değerlendireceğiz. Eğer haklıysa şikayet gereken cezalar kesilecek. Denetimlerin sıklaşması adına bu da mücadelenin bir ayağı olacak.”