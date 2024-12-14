Yurtnaç, AA muhabirine, 1925'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan THK'de geçen yılın sonunda kayyum heyeti olarak göreve geldiklerini anımsattı.

THK'nin amacının, havacılığın ve hava sporlarının yayılması ile savunma sanayisi sektörünü desteklemek olduğunu kaydeden Yurtnaç, kurumun 2010 yılından bu yana çeşitli idari, mali ve hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldığını anlattı.

Yurtnaç, göreve geldiklerinde bu sorunları çözmek için belirledikleri plan ve program çerçevesinde çalıştıklarını, hedefe ulaşmak için öncelikle kurumun tüzüğünün yenilenmesinin gerektiğini söyledi.

Kurumu hantal yapıdan kurtarmak için idari olarak küçülmeye gittiklerine işaret eden Yurtnaç, "Gelecek yıl için en önemli hedefimiz, yeni yapıyla beraber kurumun borçlarını ödedikten sonra idari açıdan bozulmayacak şekilde yeni hukuki statü hazırlamak. Tüzükten kaynaklanan sorunlu idari yapı var. Biz, burayı tadil etmek için yeni hukuki düzenleme çalışmalarına başladık." diye konuştu.

Yurtnaç, THK bünyesinde yer alan üniversitede 4 fakülte, 12 bölüm ve 2 meslek yüksekokulu ile bir enstitünün bulunduğunu, 300'ü üniversitede olmak üzere 900 çalışanla ülkenin havacılık faaliyetlerine katkı sağladıklarını belirtti.

Kurumun özellikle gençlere hizmet verdiğine dikkati çeken Yurtnaç, "Göreve geldiğimizde kurum, 140 milyon dolarlık borcun içerisindeydi. Borcu 122 milyon dolara düşürdük. Göreve geldiğimizden bu yana kurumun gelirlerini yüzde 40 artırırken giderlerini maliyet artışlarına rağmen yüzde 15 azalttık. Gelecek yıl THK'nin idari yapısını yenileyeceğiz, borçlarından tamamen kurtaracağız, böylece THK'yi tekrar milletimize hizmet eden kurum haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Verdiğimiz kurslar yoğun ilgi görüyor"

Yurtnaç, son zamanlarda oyun, sigara ve alkol gibi bağımlılıkların arttığına işaret ederek, "Bağımlılıklardan kurtulmanın en önemli yolu, alternatif unsurlar ortaya koymaktır. Onlardan bir tanesi de hava sporlarıdır. THK olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Üniversitelerarası Sporlar Federasyonu ile ortaklaşa yaptığımız projelerle özellikle gençlerimizi bağımlılıklardan kurtarmak amacıyla sportif havacılık ve maket uçak kurslarımıza katılmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Karain, İzmir Selçuk, Eskişehir İnönü, Etimesgut Türkkuşu ve Erzincan havacılık eğitim merkezlerinde gençlere havacılığı sevdirmek için kurslar verildiğini anlatan Yurtnaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"THK, bugün planör, paraşüt, yamaç paraşütü, motorlu yamaç paraşütü, yelkenkanat, motorlu yelkenkanat, microlight, gyrocopter, balon, model uçak, insansız hava aracı olmak üzere 11 ayrı sportif havacılık branşında eğitim veriyor. Eğitimlere katılım için sağlık raporu ile yaş, boy ve kilogram şartı aranıyor. Kursa katılan kursiyerlere model uçak, planör, paraşüt, yamaç paraşütü, yelkenkanat eğitimlerinde malzemeler veriliyor. Ayrıca Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim bakanlıkları ortaklığında yapacağımız projeyle gençlerimizi kamplarda yaz tatilinde hava sporlarına yönlendireceğiz."

Yurtnaç, kurumun bu yıl 1500 kişiye eğitim verdiğini, gelecek yıl bu sayıyı daha da artıracaklarını söyledi.

Dron için de kurslar açtıklarını belirten Yurtnaç, "Gençlerimizi burada dron ligi yarışmalarına hazırlıyoruz. 10 yaşından 50 yaşına kadar herkese verdiğimiz bu kurslar yoğun ilgi görüyor." dedi.

Yurtnaç, 2025 yılında havacılığın kalbinin attığı THK'nin 100'üncü yılını kutlayacaklarını, millete mal olmuş bu büyük kurum için yurdun her köşesinde havacılık etkinliklerini tüm yıla yayacaklarını sözlerine ekledi.