Kanun teklifinin 2’nci maddesine göre, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, genel kurul toplantı davetlerinin gazeteler yerine ilgili odaların resmî internet sitesinde ilan edilmesi isteniyor.

Söz konusu Kanunun, gazeteleri bağlayan 34’üncü maddesindeki, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği genel kurul toplantısının “tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazete ile ilan edileceğine” dair hükmün, “Birlik resmi internet sitesinde ilan edilir” şeklinde değiştirilmesi teklif ediliyor.

Bahse konu odaların genel kurul duyurularının üç yılda bir yapılmasına ve sayılarının az olmasına karşın; ilgili kanun teklifinin madde gerekçeleri kısmının 2’nci ve 3’üncü maddelerinin son fıkralarında, “yaşanan dijital dönüşüme uyum ve kaynakların etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla genel kurul toplantı duyurularının posta ya da gazete ilan usulü yerine odanın ve birliğin resmi internet siteleri üzerinden yapılması” ifadelerine yer veriliyor.

Söz konusu düzenlemenin yasalaşması halinde, bunun gazetelerde yayımlatılan diğer oda, birlik ve kooperatif ilanları için de aynı şekilde düzenlenmeye gidilmesine emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

Teklifin yasalaşmasının, Türk basınının tüm oda, birlik ve kooperatif ilanlarını tamamen kaybetmesinin önünü açacağı kaydediliyor.

Gazete temsilcileri, söz konusu düzenlemeye karşı çıkarak teklifin geri çekilmesini bekliyor.